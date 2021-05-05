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В Африке найдена древнейшая могила человека

Газета.Ru
54 минуты назад
В Кении ученые нашли самую древнюю могилу человека — трехлетний ребенок был захоронен около 78 тыс. лет назад. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Института изучения истории человечества в Йене (SHH).
В Африке нашли древнейшую могилу человека
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
«Обнаружение могилы ребенка в пещере Панга-я-Саиди указывает на то, что практика ритуальных захоронений была общей для всех кроманьонцев и неандертальцев», — говорится в заявлении.
Отмечается, что открытие ставит под вопрос, существуют ли общие корни у этих традиций древних людей, а также насколько сильно отличалось их поведение.
Ученые назвали ребенка «Мтото». Он был захоронен почти сразу после смерти, благодаря чему тело сохранилось от падальщиков. Тело было уложено в особой позе — руки и коленки прижаты к груди, голова удерживается особым образом.
Ранее российские и зарубежные ученые впервые извлекли и расшифровали ядерную ДНК неандертальцев не из костей и зубов, а из грунта пещер, где древние люди обитали. То, что результаты такого подхода сопоставимы с получаемыми традиционным методом – крайне важный шаг для генетических исследований наших предков.
Наука и техника,ИТАР-ТАСС,Кения,
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