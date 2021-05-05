Китай отправит аппарат к окраинам Солнечной системы

Китайские ученые рассматривают возможность отправки космического аппарата на край Солнечной системы - расстояние 100 астрономических единиц (15 млрд км) от Земли. Об этом в среду сообщило агентство " Синьхуа ".

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По его информации, запуск планируется осуществить к 2049 году - столетию образования КНР

"Если проект удастся реализовать, это станет вкладом Китая в [развитие] мира и человечества", - приводит агентство слова главного конструктора лунной программы страны, академика У Вэйжэня.

По его словам, "у космической индустрии КНР есть силы для достижения этой цели".

Одна астрономическая единица составляет примерно 149,6 млн км и считается средним расстоянием от Земли до Солнца.

КНР активно развивает национальную космическую программу, разрабатывает метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также осуществляет запуски аппаратов по исследованию небесных тел, в частности Луны и Марса.

На сегодняшний день существует лишь два космических аппарата, "Вояджер-1" и "Вояджер-2", которые покинули пределы Солнечной системы и сейчас путешествуют по межзвездному пространству. Проведенные ими замеры впервые помогли ученым детально изучить некоторые свойства этой части космоса и открыть ряд аномалий на границе Солнечной системы.