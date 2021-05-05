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Никаких фейков: МВД РФ получит разработку для распознавания видео с заменой лиц

ТК «Звезда»иещё 1
50 минут назад
Полиция в России в конце осени 2022 года получит IT-разработку, с помощью которой можно будет распознавать фейковые видео. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на документ МВД РФ.
МВД получит разработку для распознавания видео с заменой лиц
Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Согласно материалу, правоохранительное ведомство заключило контракт на разработку программы «Зеркало», позволяющей обнаруживать признаки внутрикадрового монтажа видео при помощи нейросетей, то есть дипфейков.
«Работы по научно-исследовательской работе "Зеркало (Верблюд)" завершатся 30 ноября 2022 года», - сказано в документе.
Цена контракта, по сообщениям ведомства, составляет 3,5 миллионов рублей.
В МВД уверены, что благодаря данной разработке получится поднять уровень научно-технического обеспечения деятельности экспертно-криминалистических подразделений полиции по линии проведения видеотехнических экспертиз и исследований.
Ранее руководитель Дирекции фото- и видеофиксации столичного ЦОДД Евгений Леглер рассказал, что в Москве нарушение правил ПДД будет фиксироваться с помощью нейронной сети. По его словам, сеть сможет сверять соответствие марки и номера автомобиля, что исключит ситуации, когда камера неверно распознает номерной знак.
Наука и техника,МВД,ИТАР-ТАСС,Россия,
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