МВД получит разработку для распознавания видео с заменой лиц

Полиция в России
в конце осени 2022 года получит IT-разработку, с помощью которой можно будет распознавать фейковые видео. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на документ МВД РФ
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Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Согласно материалу, правоохранительное ведомство заключило контракт на разработку программы «Зеркало», позволяющей обнаруживать признаки внутрикадрового монтажа видео при помощи нейросетей, то есть дипфейков.
«Работы по научно-исследовательской работе "Зеркало (Верблюд)" завершатся 30 ноября 2022 года», - сказано в документе.
Цена контракта, по сообщениям ведомства, составляет 3,5 миллионов рублей.
В МВД уверены, что благодаря данной разработке получится поднять уровень научно-технического обеспечения деятельности экспертно-криминалистических подразделений полиции по линии проведения видеотехнических экспертиз и исследований.