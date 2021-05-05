Назван смысл второй дозы вакцины от COVID

Вторая доза вакцины от коронавируса предназначена для закрепления эффекта и формирования более стойкого иммунитета. Об этом заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора , член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал РИА Новости.

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Он отметил, что второй укол делать обязательно, поскольку в противном случае человек не только поставит под удар своё здоровье, но и практически сведёт на нет эффективность первого укола.

После первой дозы начинают вырабатываться антитела, которые формируют гуморальный иммунитет. Тот самый, который определяется наличием иммуноглобулинов IgM и IgG. Гуморальный иммунитет нестойкий и непродолжительный, его хватает на 2-3 месяца. Поэтому для закрепления успеха необходима вторая доза вакцины, благодаря которой формируется уже Т-клеточный иммунитет, или так называемые клетки памяти. Именно они обеспечивают надежную защиту от инфекции, — пояснил Горелов.

Интервал между двумя дозами вакцины в 21 день установлен, чтобы полноценный иммунитет сформировался как можно быстрее, уточнил эксперт. Он добавил, что без второго укола человек снова станет уязвимым для инфекции «через пару месяцев».