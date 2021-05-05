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В Роспотребнадзоре раскрыли предназначение второй дозы вакцины от COVID-19

News.ruиещё 11
36 минут назад
Вторая доза вакцины от коронавируса предназначена для закрепления эффекта и формирования более стойкого иммунитета. Об этом заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал РИА Новости.
Назван смысл второй дозы вакцины от COVID
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru
Он отметил, что второй укол делать обязательно, поскольку в противном случае человек не только поставит под удар своё здоровье, но и практически сведёт на нет эффективность первого укола.
После первой дозы начинают вырабатываться антитела, которые формируют гуморальный иммунитет. Тот самый, который определяется наличием иммуноглобулинов IgM и IgG. Гуморальный иммунитет нестойкий и непродолжительный, его хватает на 2-3 месяца. Поэтому для закрепления успеха необходима вторая доза вакцины, благодаря которой формируется уже Т-клеточный иммунитет, или так называемые клетки памяти. Именно они обеспечивают надежную защиту от инфекции, — пояснил Горелов.
Интервал между двумя дозами вакцины в 21 день установлен, чтобы полноценный иммунитет сформировался как можно быстрее, уточнил эксперт. Он добавил, что без второго укола человек снова станет уязвимым для инфекции «через пару месяцев».
Ранее стало известно, что ситуация с заболеваемостью в России на фоне пандемии коронавируса остаётся напряжённой. В связи с этим регионы должны принимать решения о смягчении ограничений исходя из обстановки на местах, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он призвал «продолжить работу по формированию коллективного иммунитета».
Наука и техника,Общество,Александр Горелов,Михаил Мурашко,РАН,Роспотребнадзор,РИА Новости,
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