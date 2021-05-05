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Установлена дневная норма шагов, продлевающая жизнь

Мир24
1 час назад
Улучшить здоровье и продлить жизнь можно простым способом – ежедневно проходить определенное количество шагов. Заявления американских ученых приводит Express.
Установлена дневная норма шагов, продлевающая жизнь
Фото: www.pressfoto.ru/ / PRESSFOTOwww.pressfoto.ru/ / PRESSFOTO
Медики три года наблюдали за группой людей, которым было более 40 лет. Одни из них выполняли в день четыре тысячи шагов, другие восемь тысяч и третьи – 12.
Выяснилось, что между пройденными шагами и продолжительностью жизни есть взаимосвязь. Оказалось, что у второй группы участников эксперимента риск смерти от всех причин снизился на 51%, у третьей группы – на 65%.
Исследование провела группа ученых из Национального института рака и института старения (США).
Наука и техника,Американские ученые,Продлить жизнь,
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