Установлена дневная норма шагов, продлевающая жизнь

Улучшить здоровье и продлить жизнь можно простым способом – ежедневно проходить определенное количество шагов. Заявления американских ученых приводит Express.

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Медики три года наблюдали за группой людей, которым было более 40 лет. Одни из них выполняли в день четыре тысячи шагов, другие восемь тысяч и третьи – 12.

Выяснилось, что между пройденными шагами и продолжительностью жизни есть взаимосвязь. Оказалось, что у второй группы участников эксперимента риск смерти от всех причин снизился на 51%, у третьей группы – на 65%.