В Instagram появится новая функция

В социальной сети Instagram появится новая функция: приложение представит наклейку для сторис, которая будет автоматически расшифровывать и транскрибировать текст в видео. Об этом пишет The Verge.

Фото: Instagram Instagram

Сначала наклейка появится в англоязычных странах, позже будет распространена на другие государства. Как заявили в компании, функция нужна, чтобы сделать использование приложения удобнее и доступнее, в том числе для слабослышащих и глухих.

Пользователи смогут настроить цвет и стиль субтитров, а также редактировать отдельные слова, чтобы исправить опечатки и ошибки.