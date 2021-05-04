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В Instagram появится новая функция

Газета.Ru
44 минуты назад
В социальной сети Instagram появится новая функция: приложение представит наклейку для сторис, которая будет автоматически расшифровывать и транскрибировать текст в видео. Об этом пишет The Verge.
В Instagram появится новая функция
Фото: InstagramInstagram
Сначала наклейка появится в англоязычных странах, позже будет распространена на другие государства. Как заявили в компании, функция нужна, чтобы сделать использование приложения удобнее и доступнее, в том числе для слабослышащих и глухих.
Пользователи смогут настроить цвет и стиль субтитров, а также редактировать отдельные слова, чтобы исправить опечатки и ошибки.
Ранее Instagram представил еще одну новую функцию, позволяющую скрывать оскорбления. Включить функцию можно по желанию. Если пользователь делает это, алгоритм сервиса будет проверять запросы, направляемые в личные сообщения, на оскорбления, негативные или неприличные эмодзи. Функция уже внедряется в нескольких странах, после разработчики расширят ее использование для всех пользователей.
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