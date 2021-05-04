На Землю падает неуправляемая китайская ракета, сообщают «Известия»

Ступень ракеты «Чанчжэн-5В» весом в 21 тонну может упасть на населенный пункт, считают астрофизики. Ученые также утверждают, что предсказать место ее падения невозможно, а установить приблизительное время столкновения с Землей можно будет не ранее чем за 8 часов до события.

По подсчетам специалистов, падение может произойти в промежуток между 8 и 12 мая.

«В худшем случае это будет как крушение небольшого самолета, обломки которого разлетятся на сотни километров», - заявил астрофизик Джонатан Макдауэлл из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в Кембридже в интервью информагентству dpa.

По его словам, неизвестно, сколько обломков останется после возвращения ракеты в плотные слои атмосферы, но их будет «достаточно, чтобы нанести ущерб».

Ракета «Чанчжэн-5В» в конце апреля доставила на орбиту модуль национальной космической станции «Тяньхэ». Теперь центральный модуль ракеты свободно вращается вокруг Земли со скоростью 27,6 тысяч км/ч, постепенно снижаясь.