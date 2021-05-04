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На Землю падает неуправляемая китайская ракета

Вероника Полынина
25 минут назад
На Землю падает неуправляемая китайская ракета, сообщают «Известия».
Ступень ракеты «Чанчжэн-5В» весом в 21 тонну может упасть на населенный пункт, считают астрофизики. Ученые также утверждают, что предсказать место ее падения невозможно, а установить приблизительное время столкновения с Землей можно будет не ранее чем за 8 часов до события.
По подсчетам специалистов, падение может произойти в промежуток между 8 и 12 мая.
«В худшем случае это будет как крушение небольшого самолета, обломки которого разлетятся на сотни километров», - заявил астрофизик Джонатан Макдауэлл из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в Кембридже в интервью информагентству dpa.
По его словам, неизвестно, сколько обломков останется после возвращения ракеты в плотные слои атмосферы, но их будет «достаточно, чтобы нанести ущерб».
Ракета «Чанчжэн-5В» в конце апреля доставила на орбиту модуль национальной космической станции «Тяньхэ». Теперь центральный модуль ракеты свободно вращается вокруг Земли со скоростью 27,6 тысяч км/ч, постепенно снижаясь.
Как сообщал «Рамблер», «Чанчжэн-5В» — мощнейшая на данный момент китайская ракета-носитель с 10 двигателями, работающими на жидком водороде и керосине.
Наука и техника,Видео,ИА DPA,газета "Известия",
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