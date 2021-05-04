Тёмная материя может скрываться внутри планет

Это могло бы объяснить, почему планеты около центра галактики, где, вероятно, находится огромное количество тёмной материи, могут быть нехарактерно горячими.

Чтобы проверить эту гипотезу, учёным нужно получить и изучить необычные тепловые сигнатуры. Фиксировать их могли бы космические телескопы следующего поколения. Поэтому должно пройти некоторое время, прежде чем исследователи действительно смогут проверить свою гипотезу.