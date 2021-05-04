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Тёмная материя может скрываться внутри планет

Ferra.ru
3 часа назад
Учёные предположили, что тёмную материю стоит искать внутри газовых гигантских планет. «Ловушки» внутри них могут «всасывать» невидимые частицы.
Тёмная материя может скрываться внутри планет
Фото: Ferra.ruFerra.ru
Исследователи полагают, что гравитация планеты может притягивать и захватывать частицы тёмной материи. Внутри газового гиганта они в конечном итоге сталкиваются и уничтожают друг друга. Это процесс сопровождается тепловыми вспышками.
Это могло бы объяснить, почему планеты около центра галактики, где, вероятно, находится огромное количество тёмной материи, могут быть нехарактерно горячими.
Чтобы проверить эту гипотезу, учёным нужно получить и изучить необычные тепловые сигнатуры. Фиксировать их могли бы космические телескопы следующего поколения. Поэтому должно пройти некоторое время, прежде чем исследователи действительно смогут проверить свою гипотезу.
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