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В работе Telegram произошел сбой

РИАМО
2 часа назад
Пользователи Telegram из России во вторник столкнулись со сбоями в работе мессенджера, свидетельствуют данные сайта Downdetector.ru.
В работе Telegram произошел сбой
Фото: ТАССТАСС
Жалобы пользователей стали поступать около 11:00. На данный момент 84% пользователей не могут подключиться к сервису, еще 15% не имеют возможности отправить сообщения.
Чаще всего о проблемах в работе мессенджера сообщают жители Москвы и Санкт-Петербурга. Мессенджер работает с перебоями на территории России, а также в ряде стран СНГ, включая Украину. Что стало причиной сбоев, пока неизвестно.
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