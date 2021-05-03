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Clubhouse начал тестировать приложение для Android

Газета.Ruиещё 4
7 часов назад
Социальная сеть Clubhouse начала тестирование приложение для Android. Об этом сообщила компания.
Clubhouse начал тестировать приложение для Android
Фото: Thiago Prudencio/Global Look Press/Keystone Press AgencyThiago Prudencio/Global Look Press/Keystone Press Agency
Доступ к приложению есть у нескольких пользователей, но скоро их число будет увеличено. Дата выхода в Google Play не сообщается.
До этого портал Cybernews сообщил, что неизвестные хакеры выложили в интернет личные данные 1,3 млн пользователей социальной сети Clubhouse. Генеральный директор социальной сети Clubhouse Пол Дэвисон заявил, что слухи об утечке личных данных пользователей не соответствуют действительности. По его словам, сообщения о взломе — это общедоступная информация из профилей самой соцсети.
Платформа Clubhouse существует с апреля прошлого года. В РФ социальная сеть, где можно обмениваться голосовыми сообщениями, «создавать комнаты», набрала популярность в начале 2021 года.
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