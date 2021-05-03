Clubhouse начал тестировать приложение для Android

Социальная сеть Clubhouse начала тестирование приложение для Android. Об этом сообщила компания.

До этого портал Cybernews сообщил, что неизвестные хакеры выложили в интернет личные данные 1,3 млн пользователей социальной сети Clubhouse. Генеральный директор социальной сети Clubhouse Пол Дэвисон заявил, что слухи об утечке личных данных пользователей не соответствуют действительности. По его словам, сообщения о взломе — это общедоступная информация из профилей самой соцсети.