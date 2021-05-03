Новые часы Apple определят уровень алкоголя в крови

В новых смарт-часах Apple Watch Series 7 появится возможность измерять уровень сахара и алкоголя в крови. Само устройство выйдет в продажу в 2022 году.

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Об этом сообщила газета The Telegraph со ссылкой на британскую медицинскую компанию Rockley Photonics. В своём отчёте перед американской Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) фирма ранее указала, что Apple была её крупнейшим клиентом в течение последних двух лет и сейчас между ними действует соглашение о разработке новых продуктов.

По данным издания, вместе с Rockley Apple работала над внедрением в умные часы глюкометра, а также датчиков, которые смогут измерять артериальное давление и уровень алкоголя в крови. По крайней мере одна из этих функций должна появиться в будущем поколении Apple Watch, сообщила газета.

В 2015 году, когда Apple выпустила свои первые Apple Watch, компания позиционировала устройство в первую очередь как средство для просмотра уведомлений и ответа на них. Но вскоре выяснилось, что больше всего пользователей интересуют функции, позволяющие следить за физическим состоянием — например, во время занятий спортом.

В 2018 году у Apple Watch Series 4 появился ремешок KardiaBand, с помощью которого пользователь может получить электрокардиограмму (ЭКГ), следить за сердечными сокращениями и физической активностью. Все параметры отображаются на экране часов или телефона. В 2020 году на фоне пандемии коронавируса компания начала производить часы с датчиком уровня кислорода в крови.

Сейчас отрасль умных часов интересуется разработкой датчиков для оптического анализа глюкозы в крови, для которого не требуются иглы.

«Если Apple сможет встроить эту технологию в такой массовый продукт, как Apple Watch, диабетикам будет гораздо легче следить за своим здоровьем», — отметила The Telegraph.