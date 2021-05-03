Пилотируемые корабли смогут запускать с «Плесецка»

Кузнецов рассказал, что в настоящее время ведётся работа над новой версией «Ангары», которая сможет использоваться для пилотируемых запусков. Основным отличием этой модификации станет оснащение носителя специальной аппаратурой, которая будет диагностировать состояние двигателей и основных систем носителя для оперативного реагирования на нештатную ситуацию.