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«Ангара» с пилотируемыми кораблями сможет стартовать с «Плесецка»

ИА Regnum
2 часа назад
Модернизированная ракета-носитель «Ангара» сможет запускаться не только с космодрома «Восточный» в Амурской области, но и с военного космодрома «Плесецк». Об этом сообщил генеральный конструктор Конструкторского бюро «Салют» Центра им. Хруничева Сергей Кузнецов в интервью журналу «Русский космос».
Пилотируемые корабли смогут запускать с «Плесецка»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Кузнецов рассказал, что в настоящее время ведётся работа над новой версией «Ангары», которая сможет использоваться для пилотируемых запусков. Основным отличием этой модификации станет оснащение носителя специальной аппаратурой, которая будет диагностировать состояние двигателей и основных систем носителя для оперативного реагирования на нештатную ситуацию.
«Модернизированный вариант мы будем готовить в первую очередь для космодрома «Восточный», откуда запланированы пилотируемые запуски. А затем, чтобы сохранить унификацию и возможность стартовать с «Плесецка», проведём аналогичное дооснащение и для нашего северного космодрома», — подчеркнул генконструктор.
Семейство российских ракет «Ангара» включает носители от лёгкого до тяжёлого классов. Первый испытательный запуск тяжёлой ракеты-носителя «Ангара-А5» состоялся в 2014 году, второй — в декабре 2020 гола. Третий испытательный запуск запланирован на второй квартал 2021 года.
Наука и техника,Амурская Область,
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