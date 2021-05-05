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Назван заметный признак перенесённого коронавируса

News.ruиещё 1
19 минут назад
Британский профессор Тим Спектор заявил, что линии или бороздки на ногтях могут быть признаком того, что человек переболел коронавирусом. По его словам, ногти восстанавливаются с заметной границей роста в момент болезни и после неё, сообщает Metro.
Назван заметный признак перенесённого коронавируса
Фото: Oleksiy Maksymenko/imageBROKER.com/Global Look PressOleksiy Maksymenko/imageBROKER.com/Global Look Press
Спектор разместил фотографию таких ногтей в Twitter и пояснил, что на отросших ногтевых пластинах видна белая полоса. Поскольку они отрастают долго, последствие может проявляться с опозданием.
При этом профессор добавил, что такой симптом проявляется не у всех людей, переболевших коронавирусом. И более того, появление линий на ногтях может говорить не только о коронавирусе, но и других серьёзных заболеваниях. Среди них Спектор выделил корь, скарлатину и диабет.
Ранее стало известно, что воспаление органов зрения, зуд и боязнь яркого света могут быть признаками коронавируса. К такому выводу пришли британские учёные из Anglia Ruskin University (ARU). Несмотря на то что вышеперечисленные симптомы также подходят под описание конъюнктивита, их также можно зафиксировать на первых стадиях заражения COVID-19. Светобоязнь медики фиксировали у 18% пациентов, боль в глазах — у 16%, зуд — у 17%.
Наука и техника,Тим Спектор,
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