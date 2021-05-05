Назван заметный признак перенесённого коронавируса

Британский профессор Тим Спектор заявил, что линии или бороздки на ногтях могут быть признаком того, что человек переболел коронавирусом. По его словам, ногти восстанавливаются с заметной границей роста в момент болезни и после неё, сообщает Metro.

Фото: Oleksiy Maksymenko/imageBROKER.com/Global Look Press Oleksiy Maksymenko/imageBROKER.com/Global Look Press

Спектор разместил фотографию таких ногтей в Twitter и пояснил, что на отросших ногтевых пластинах видна белая полоса. Поскольку они отрастают долго, последствие может проявляться с опозданием.

При этом профессор добавил, что такой симптом проявляется не у всех людей, переболевших коронавирусом. И более того, появление линий на ногтях может говорить не только о коронавирусе, но и других серьёзных заболеваниях. Среди них Спектор выделил корь, скарлатину и диабет.