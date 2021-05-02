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Миссию вертолёта Ingenuity на Марсе продлили на месяц

ИА Regnum
1 час назад
Малый вертолёт Ingenuity продолжит функционировать на Марсе около 30 дней после завершения основной миссии. Об этом сообщает пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Миссию вертолёта Ingenuity на Марсе продлили на месяц
Фото: NASANASA
Вертолёт Ingenuity прибыл на Марс вместе с ровером Perseverance в феврале 2021 года. Ingenuity должен был подтвердить возможность использования винтокрылых летательных аппаратов в разряженной атмосфере Марса.
С 19 по 30 апреля Ingenuity совершил четыре полёта, последний из которых продлился почти две минуты. На этом завершилась основная часть миссии Ingenuity, однако в NASA решили продлить её ещё на 30 сол — солнечных суток на Марсе (около24 часа, 39 минут на Земле)
Менеджер проекта Ingenuity в Лаборатории реактивного движения NASA Мими Аунг рассказала, что на следующем этапе Ingenuity будет использоваться удалится от марсохода Perseverance, который займётся решением собственных задач.
Планируется, что в мае Ingenuity совершит один или два полёта. В NASA планируют использовать Ingenuity для изучения скалистых участков в районе посадки, до которых не сможет добраться зонд Perseverance.
Наука и техника,NASA,Соединенные Штаты,
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