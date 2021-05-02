Красное море оказалось океаном

Учёные пришли к выводу, что строение дна Красного моря типичного для молодого океана. Кроме того, исследователи рассказали, что возраст океанической коры Красного моря оказался в два раза больше.

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Кратко об исследовании рассказывает издание «N+1». Учёные использовали гравиметрическую съёмку и сейсмические данные для определения строения коры Красного соря. Исследователи также выполнили геохимический анализ магматических образцов со дна.

Анализ показал, что особенности дна типичны для океанической коры. В итоге удалось скорректировать площадь дна, занятую океанической корой. Оказалось, что она непрерывно выстилает осевую часть водоёма до разлома Красное море-Мёртвое море. По модели, океаническая кора начала выплавляться 13 млн лет назад.