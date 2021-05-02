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Crew Dragon с четырьмя астронавтами приводнился в Мексиканском заливе

Газета.Ruиещё 6
1 час назад
Космический корабль Crew Dragon-1 успешно приводнился в Мексиканском заливе, сообщает NASA в Twitter. На борту находились астронавты NASА Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соичи Ногучи. Посадка произошла в 02.56 по времени Восточного побережья США (09.56 мск) в Мексиканском заливе в американском штате Флорида. В целом полет от Международной космической станции до Земли занял 6,5 часов. Ранее сообщалось, что Crew Dragon отстыковался от МКС и возвращается на Землю. Корабль Crew Dragon прибыл на МКС в ноябре прошлого года. В конце апреля ему на смену прилетел другой Crew Dragon с экипажем из американцев Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосидэ и француза Тома Песке.
Наука и техника,Видео,Майкл Хопкинс,Виктор Гловер,NASA,
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