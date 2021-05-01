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Ученые назвали рак «средневековым убийцей»

ТК «Звезда»
20 минут назад
Специалисты Кэмбриджского университета установили, что порядка 14% взрослых в средневековой Британии на момент смерти болели онкологией. В ходе исследований археологам пришлось изучить более сотни костей при помощи компьютерной томографии.
Ученые назвали рак «средневековым убийцей»
Фото: MARCIN BIELECKI, Polska Agencja Prasowa, GloballookpressMARCIN BIELECKI, Polska Agencja Prasowa, Globallookpress
Большинство видов злокачественных новообразований быстро исчезают после смерти человека, поскольку находятся в мягких тканях. Однако ученые выяснили, что некоторые из них имеют способность оставлять специфические деформации на костной ткани.
В связи с этим исследователи просветили останки 143 жителей средневекового Кембриджа, которые проживали на территории города в период с VI по XVI века нашей эры.
«Даже до появления химических веществ, вызывающих опухоли, промышленности и табака, заболеваемость раком на момент смерти составляла около 9-14%», - уточняется в материале The Times.
По словам специалистов, предыдущие исследования по изучению онкологии акцентировали внимание только на внешних повреждениях костей
Наука и техника,Газета The Times,
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