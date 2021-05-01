NASA приостановило контракт со SpaceX по лунному модулю

Космический корабль многоразового использования Starship SpaceX, предназначенный для полетов на Марс и рассчитанный на 100 человек, получил контракт благодаря своим существенным транспортным возможностям и общей стоимости работ в $2,9 млрд, что намного дешевле, чем у Blue Origin и Dynetics, пояснило ранее NASA. Как сообщила газета The Washington Post
, ожидалось, что управление выберет из трех две компании. Так, NASA в рамках других крупных проектов обычно выбирает несколько фирм для стимулирования конкуренции и обеспечения резерва на случай, если кто-то из них не справится с контрактом.