Куда бог пошлет: мир ждет падения китайской ракеты

Обломки тяжелой ракеты «Чанчжэн-5B», запустившей модуль китайской станции, могут упасть в населенных районах Земли. Эксперты давно говорили об угрозе со стороны китайских носителей, которые неконтролируемо падают на Землю. Пока никаких мер по снижению опасности не принято.

Фото: The Yomiuri Shimbun/Reuters The Yomiuri Shimbun/Reuters

Запуск в среду первого модуля "Тяньхэ" китайской орбитальной станции может аукнуться непредсказуемыми последствиями на Земле – помимо модуля на орбите осталась центральная ступень ракеты, которая медленно теряет высоту и должна упасть на Землю. Точное место падения предсказать пока не возможно.

Запуск тяжелой ракеты "Чанчжэн-5B" состоялся с космодрома "Вэньчан" на острове Хайнань . Это самая мощная в настоящее время китайская ракета-носитель с 10 двигателями, работающими на жидком водороде и керосине. "Чанчжэн-5B" — вариант тяжелой ракеты "Чанчжэн-5", специально разработанный для доставки на орбиту тяжелых элементов китайской космической станции, это лишь второй в истории запуск ракеты в такой мощной конфигурации.

Длина запущенного модуля "Тяньхэ" — около 16,6 метров, максимальный диаметр — около 4,2 метра, стартовый вес — примерно 22,5 тонны. Это самый большой и самый тяжелый космический аппарат, когда-либо построенный в Китае . Модуль отделился от центральной ступени ракеты на 492 секунде полета и вышел на заданную орбиту.

"Однако эта ступень сейчас находится на орбите и скорее всего совершит неконтролируемый сход в течение следующих нескольких дней - недели по мере растущего тормозящего воздействия атмосферы. Если так, она станет одним из крупнейших космических обломков, совершивших неконтролируемый спуск, и может упасть на населенные районы", - пишет отраслевое издание SpaceNews.

Первые ступени большинства космических ракет в мире при запуске не достигают космических скоростей и, как правило, падают в заранее определенных районах. Так происходят запуски, например, российских ракет "Союз" и "Протон".

"Есть договор об ответственности за причинение ущерба от космической деятельности третьим лицам. В России по трассе полета ракет принимаются специальные меры, даже пастухов и охотников прогоняют, — пояснил ранее "Газете.Ru" научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев. — Китайцы славятся тем, что ступени своих ракет сбрасывают на свои же деревни. Такое было неоднократно, в том числе с человеческими жертвами. Вероятность жертв, конечно, невысока, но она существует".

Гигантская первая ступень китайской ракеты на начальном этапе запуска работает вместе с четырьмя жидкостными ускорителями, которые придают ей дополнительный импульс, и она остается на орбите.

"Были разговоры о том, что ступень "Чанчжэн-5B" должна совершить активный маневр по сходу с орбиты, но похоже, этого не произошло", - пишет обозреватель Эндрю Джонс, специализирующийся на китайской космонавтике.

На послеполетной пресс-конференции руководитель проекта "Великий Поход - 5" Ван Цзюэ заявил, что при этом пуске ракеты были использованы некие доработки, однако про возможный маневр схода с орбиты не упоминалось. Наземные радары уже "ведут" болтающуюся на орбите 30-метровую ступень и присвоили ей обозначение 2021-035B.

В настоящее время она имеет скорость более семи километров в секунду и вращается по вытянутой орбите 170*372 километра.

Ступень наблюдают в телескопы и астрономы-любители, она периодически увеличивает яркость, из чего следует, что она вращается и не находится под контролем.

昨日中国 打 上 宇宙 天宮 天和 （48274/2021-035A） 撮影 2021年4月30日3時12分 平塚 東 高 空 向 望遠 撮影 様子 雲 多 隙間 通過 0等程 明 pic.twitter.com/pEGotbLFlp— 藤井大地 (@dfuji1) April 29, 2021

В мае 2020 года исторический полет этой конфигурации ракеты Long March 5B, которая вывела в космос прототип нового пилотируемого корабля, также не остался без последствий. Огромный центральный блок ракеты, который неделю летал на околоземной орбите, не полностью сгорел в атмосфере, а упал в деревне Махону, вблизи города Боканада в республике Кот-д'Ивуар. По данным местных СМИ, "труба" упала на дом местного сыродела, никто не пострадал.

Если бы сход ступени произошел на 15-30 минут раньше, она упала бы на территорию США, отмечали эксперты. Тот инцидент даже вызвал критику со стороны главы NASA Джима Брайденстайна, назвавшего китайские запуски "реально опасными".

Куда бог пошлет

Где и когда точно упадет ракетная ступень, предсказать пока невозможно. Это зависит от множества факторов, включая массу и параметры обломка, состояние атмосферы Земли и даже солнечную активность.

Наклонение ее орбиты составляет 41,5 градуса, в область возможного падения попадают такие города, как Нью-Йорк, Мадрид и Пекин. Вероятность падения на территории России минимальна – крайняя южная точка страны (Дагестан) имеет широту 41°11.

Вероятнее всего, что ступень сгорит и упадет над океаном, однако риск падения над населенными районами остается.

"Центральная ступень "Чанчжэн-5B" в семь раз тяжелее второй ступени ракеты Falcon 9, которая привлекла много внимания несколько недель назад, когда вошла в атмосферу над Сиэттлом, и пара баков упала в штате Вашингтон", - пояснил Джонатан Макдауэлл, астроном из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики".

Специалист надеялся, что в этот раз китайские инженеры доработают ступень, чтобы она могла контролируемо сходить с орбиты.

"Думаю, по современным стандартам бесконтрольно бросать ее – неприемлемо. С 1990 года ничего тяжелее 10 тонн не сходило с орбиты неконтролируемо, - добавил Макдауэлл. - Ступень весит свыше 20 метрических тонн. Уже 30 лет стандартной практикой для остального мира стало не бросать такие большие объекты, и даже вполовину меньшие, на орбите без управления".

По словам главы программы космической безопасности ESA Хольгера Крага, предсказать, какая часть массы и сколько обломков ступени долетит до поверхности Земли, сложно, по приблизительным оценкам – это 20-40% начальной сухой массы. Земли могут достичь самые жаропрочные детали, в том числе баки и двигатели, сделанные из нержавеющей стали и титана.