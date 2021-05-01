Назван самый опасный при коронавирусе индекс массы тела

Ученые из департамента первичной медико-санитарной помощи Оксфордского университета в Наффилде ( Великобритания ) выяснили, что коронавирус может протекать в тяжелой форме не только у людей с избыточной массой тела, но и с недостаточным весом. Об этом сообщает журнал Lancet Diabetes & Endocrinology.

Фото: Mir24.tv / Алан Кациев Mir24.tv / Алан Кациев

Исследователи проанализировали данные 6,9 млн пациентов, которых госпитализировали в Британии во время первой волны коронавируса. В историях болезни прописан ИМТ. Оказалось, что тяжелая форма болезни и даже смерть отмечалась у пациентов с ИМТ выше 23. Далее риск возрастал на 5% при повышении ИМТ на единицу.

Ученые выявили несколько любопытных фактов. Тяжелее всего болеют молодые люди с избыточным весом в возрасте от 20 до 39 лет. Связь эта ослабляется после 60 лет, а после 80 вес и вовсе мало сказывается на течении коронавируса.