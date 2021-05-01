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Названа масса тела, при которой риск COVID-19 максимальный

Мир24иещё 1
10 минут назад
Ученые из департамента первичной медико-санитарной помощи Оксфордского университета в Наффилде (Великобритания) выяснили, что коронавирус может протекать в тяжелой форме не только у людей с избыточной массой тела, но и с недостаточным весом. Об этом сообщает журнал Lancet Diabetes & Endocrinology.
Назван самый опасный при коронавирусе индекс массы тела
Фото: Mir24.tv / Алан КациевMir24.tv / Алан Кациев
Исследователи проанализировали данные 6,9 млн пациентов, которых госпитализировали в Британии во время первой волны коронавируса. В историях болезни прописан ИМТ. Оказалось, что тяжелая форма болезни и даже смерть отмечалась у пациентов с ИМТ выше 23. Далее риск возрастал на 5% при повышении ИМТ на единицу.
Ученые выявили несколько любопытных фактов. Тяжелее всего болеют молодые люди с избыточным весом в возрасте от 20 до 39 лет. Связь эта ослабляется после 60 лет, а после 80 вес и вовсе мало сказывается на течении коронавируса.
Авторы исследования считают, что их результаты доказывают, что вакцинироваться должны в приоритетном порядке должны люди с ожирением.
Наука и техника,Соединенное Королевство,
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