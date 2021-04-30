Ученые выявили особенность собак-брахицефалов

Собаки хорошо приспособлены к жизни с людьми, отчасти благодаря эффективному использованию человеческих коммуникативных сигналов. Повышенное внимание собак к людям делает общение более эффективным. Зрительный контакт - важная часть взаимодействия хозяина и питомца, и, по-видимому, некоторые собаки справляются с этим лучше, чем другие. Специалисты Будапештского университета отобрали 125 домашних собак и измерили ширину и длину их головы. Для эксперимента собак заводили в комнату, где находились их хозяин и незнакомец-экспериментатор с кусочками колбасы. Хозяин молча и неподвижно сидел на стуле, а незнакомец ждал, пока собака не посмотрит на него. Оказалось, короткомордые собаки быстрее всех устанавливают зрительный контакт с новыми людьми. Это, скорее всего, связано с формой глаз собак этой породы, считает София Богнар ведущего автора исследования, опубликованного в статье в журнале Scientific Reports "Боксеры, бульдоги, мопсы и другие короткомордые собаки в целом имеют более выраженную центральную область сетчатки, поэтому они лучше реагируют на стимулы в центральном поле зрения, - поясняет она. - Это может облегчить им формирование зрительного контакта с человеком". У собак с более крупными головами поле зрения шире, что может затруднять их концентрацию на чем-то одном из-за обилия стимулов вокруг, отмечает Богнар. "Вполне вероятно, что собаки-брахицефалы видят человеческое лицо более четко благодаря особенностям сетчатки, но также возможно, что их хозяева чаще на них смотрят, поскольку морды таких собак напоминают лицо маленького ребенка, - рассуждает ученый. - Из-за этого у короткомордых собак просто больше опыта в установлении зрительного контакта". Также исследователи изучили и другие факторы, способные повлиять на зрительный контакт, обратив внимание на возраст, породу и темперамент собаки. Так, овчарки и другие собаки, выведенные для работы в паре с человеком с помощью визуальных сигналов, справлялись с этой задачей лучше такс, ездовых собак и прочих пород, предназначенных для более самостоятельных действий. Пожилые собаки, как и ожидалось, проявляли меньше энтузиазма в обмене взглядами с незнакомцем. "Мы предполагали, что стареющим собакам будет сложнее контролировать свое внимание и они будут медленнее переключаться с еды на разглядывание лица экспериментатора, - говорит доктор Энико Кубиньи, соавтор исследования. - Так и произошло. Поскольку мы предварительно проверили собак на наличие потенциальных зрительных и слуховых нарушений, более медленное установление зрительного контакта, по-видимому, естественное следствие старения". Собаки используют зрительный контакт не только для того, чтобы узнать, чего хочет человек, но и чтобы что-то до него донести - всем владельцам собак знаком "щенячий" взгляд с приподнятыми бровями, который питомец устремляет на хозяина, пытаясь что-то выпросить. По данным исследователей из Портсмутского университета в Великобритании, он появился у собак уже в процессе жизни рядом с человеком — именно потому, что позволял получить кусок мяса или еще какой-нибудь приятный бонус. Эта особенность собак получила название AU101 (Action Unit 101) и отсутствует у волков и сибирских хаски. "Движение AU101 имеет большое значение в отношениях между человеком и собакой, потому что оно может не только побуждать человека заботиться о собаке, но и вызвать иллюзию общения, подобного человеческому", - отметили ученые. Сравнение мимики собачьих и волчьих морд показало, что собаки активно используют небольшую мышцу, которая позволяет им поднимать внутреннюю часть брови, округляя глаза и делая взгляд жалобным и просящим. У волков же она была почти не развита. Анатомия мышц меняется крайне медленно, подчеркнули исследователи, поэтому произошедшие изменения можно считать довольно значительными.