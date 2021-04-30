Тим Кук предсказал дефицит техники Apple

По мнению Кука, в первую очередь дефицит коснулся продуктов, в которых используются процессоры прошлого поколения. Топ-менеджер не стал говорить, как долго, по его мнению, продлится нехватка полупроводников, но отметил, что в 2020 году Apple не испытывала подобных проблем.
Ранее Apple опубликовала отчет за второй финансовый квартал. Чистая прибыль корпорации достигла 23,6 миллиардов долларов против 11,2 миллиардов, которые IT-гигант заработал годом ранее. Продажи компьютеров Mac принесли рекордные 9,1 миллиарда долларов, планшетов iPad — 7,8 миллиарда долларов.