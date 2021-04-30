Роскомнадзор напомнил администрации социальной сети Twitter о необходимости до 15 мая привести свою деятельность в соответствие с законодательством РФ . Об этом в пятницу сообщается на сайте ведомства.

"Руководство соцсети было вновь проинформировано о необходимости удалить всю запрещенную информацию в срок до 15 мая", - говорится в сообщении.

Twitter удалила 60% запрещенной в РФ информации, до 15 мая ей нужно удалить еще 1 тыс. материалов.

"После принятия 10 марта 2021 года мер по замедлению на территории РФ трафика Twitter, администрация социальной сети удалила или заблокировала 60% материалов с запрещенной в России информацией - детской порнографией, пронаркотическим и суицидальным контентом. Доступными остаются свыше 1 тыс. противоправных материалов", - говорится в сообщении Роскомнадзора, где отмечено, что администрация соцсети выразила готовность удалить или заблокировать оставшийся противоправный контент.

Роскомнадзор и Twitter достигли договоренности о создании прямой линии связи между подразделениями ведомства и службой модерации соцсети.

"На встрече также была достигнута договоренность об организации прямой линии связи между подразделениями Роскомнадзора и службой модерации Twitter", - говорится в сообщении.

Кроме того, администрация соцсети сообщила о подготовке дорожной карты, с помощью которой Twitter полностью приведет свою деятельность в РФ в соответствие с российским законодательством.

Роскомнадзор заблокирует работу Twitter в России через месяц, если сервис не удалит запрещенную информацию. Об этом 16 марта сообщил ТАСС со ссылкой на замглавы ведомства Вадима Субботина

Рамблер

"Мы взяли месяц и наблюдаем за реакцией компании Twitter по вопросу удаления запрещенной информации. После чего, в зависимости от действия администрации социальной сети, будут приняты соответствующие решения", - заявил чиновник, добавив, что в случае неисполнения требований российского законодательства сервис будет полностью заблокирован.

Роскомнадзор с 10 марта принял решение по первичному замедлению скорости работы соцсети Twitter из-за того, что платформа в период с 2017 года по настоящее время не удалила по просьбе ведомства запрещенную информацию, в том числе материалы с детской порнографией. Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора.

Отмечается, что замедление будет осуществлено на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств.

Согласно информации ведомства, по состоянию на 10 марта, Twitter не удалил 3168 материалов с запрещенной информацией (в том числе 2569 с призывами к совершению суицида несовершеннолетними, 450 с детской порнографией, 149 с информацией об использовании наркотиков).

«В соответствии с законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (149-ФЗ), распространение информации интернет-сервисом Twitter внесено в перечень угроз», — говорится в сообщении.

В ведомстве указали, что если сервис продолжит игнорировать требования российского закона, Twitter может быть даже заблокирован на территории РФ до тех пор, пока запрещенная информация не будет удалена.

Роскомнадзор составит в отношении Twitter протоколы об административном правонарушении за неисполнение требований об удалении запрещённого контента. Об этом 1 марта сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что Twitter не исполнил около 10% от 28 тысяч требований Роскомнадзора.

Протоколы будут переданы в суд, который определит сумму штрафов. Компания Twitter Inc. осведомлена о намерениях Роскомнадзора, — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что если после уведомления Роскомнадзора интернет-платформа не ограничит доступ к запрещённой информации, она может быть оштрафована на сумму от 800 тыс. до 4 млн рублей. При этом в случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

Согласно КоАП РФ, нарушение порядка ограничения доступа к запрещённой информации владельцем сайта влечёт наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

Ранее Роскомнадзор сообщал, что социальные сети и платформы за неудаление в полном объёме призывов к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях будут привлечены к ответственности.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предлагает предусмотреть возможность полной блокировки Twitter в случае неудаления соцсетью запрещенной информации, но на временной основе. Об этом сенатор сказал ТАСС во вторник.

Рамблер

"В условиях, когда Twitter не реагирует на требования Роскомнадзора, на мой взгляд, нужно обозначить сроки, когда будет применен следующий шаг по отношению к Twitter. Им дается месяц на то, чтобы осознать возможные последствия, если в пределах месяца они не сделают выводов и не ответят на официальное обращение Роскомнадзора, то будут предприняты дальнейшие меры, блокировка одна из них. Речь может идти как о полной блокировке, так и о частичной", - пояснил Пушков.



"Моя личная позиция как главы комиссии по информационной политике состоит в том, что мы могли бы блокировать Twitter полностью, но на ограниченный срок - на месяц. Таким образом мы как бы даем им предупредительный сигнал, что это не просто пустословие, что эта мера (блокировка) последует, а также даем им шанс исправить положение", - добавил сенатор.

Он подчеркнул, что такая мера позволит избежать обвинений в том, что в РФ якобы заинтересованы в полной блокировке соцсети.

"Наша задача состоит в том, чтобы побудить Twitter выполнять требования российского регулятора и законодательства РФ. Задача не в блокировке, а в том, чтобы они поступали так, как полагается на территории РФ", - сказал председатель комиссии Совфеда.

По оценке Пушкова, в случае блокировки Twitter потеряет аудиторию в охвате 200-220 млн человек, которые пользуются интернетом на русском языке в России и странах СНГ.

Администрация Twitter провела конструктивную беседу с Роскомнадзором 1 апреля 2021 года. Отношения социальной сети и российского регулятора изначально не заладились из-за неудаления запрещённой информации.

Пошли на сближение

О проведённой беседе представительница Twitter рассказала изданию Business Insider.

По её словам, представители американской соцсети подтвердили Роскомнадзору, что придерживаются политики абсолютной нетерпимости к размещению запрещённого контента, в том числе затрагивающего тему сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Помимо этого, в Twitter отметили, что пропаганда причинения вреда самому себе и суицида противоречит правилам социальной сети.

«Мы повторили, что мы не разрешаем использование Twitter для любых противоправных и дальнейших незаконных действий. Это была продуктивная дискуссия о том, как мы вдвоём можем работать для обеспечения оперативного рассмотрения сообщений о подобном незаконном контенте», — заявила собеседница издания.

В то же время в Twitter подчеркнули, что осуждают такие действия различных государств, как отключение интернета и попытки препятствовать публичным дискуссиям.

Почему Twitter замедлили

Роскомнадзор замедлил работу Twitter на всех мобильных и половине стационарных устройств 10 марта 2021 года. В ведомстве отмечали, что администрация социальной сети неоднократно игнорировала его требования. В случае отказа от их выполнения Twitter грозит многомиллионный штраф и блокировка.

Утром 5 апреля Роскомнадзор рассказал, что провёл беседу с вице-президентом Twitter по публичной политике в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Шинейд МакСуинни 1 апреля. В ведомстве отметили, что за последний месяц сервис микроблогов удалил около 1900 из 3100 запрещённых материалов, тем самым повысив скорость их блокировки. Хотя ещё в конце марта темпы удаления таких постов оценивались как «неудовлетворительные».

По данным Роскомнадзора, из 650 новых ссылок на такой контент Twitter удалил около 580 постов, среднее время удаления при этом составило 81 час. По законодательству соцсеть должна блокировать такие публикации за 24 часа с момента получения уведомления.

В результате Роскомнадзор решил не блокировать работу Twitter в России и продлить меры по ограничению трафика социальной сети до 15 мая 2021 года. Таким образом, компании предоставили дополнительное время на удаление запрещённого контента и «приведение своей деятельности в полное соответствие с законодательством нашей страны».

В начале апреля мировой судья в Москве оштрафовал Twitter на 8,9 млн рублей по трём протоколам Роскомнадзора. В них регулятор жаловался на неудаление постов с призывами к несовершеннолетним выходить на несогласованные акции протеста в конце января.

Исследователи выяснили, что технические возможности Роскомнадзора существенно возросли после неудачной попытки заблокировать Telegram. Именно поэтому регулятор успешно замедляет работу Twitter, от которого пытается добиться удаления запрещённой информации.

«Мегафон» и К такому выводу пришли специалисты проекта Censored Planet из Университета Мичигана (США). Они начали исследование 12 марта, спустя два дня после начала замедления, и провели опыты на сетях мобильных операторов «Билайн», МТС Tele2 , а также трёх провайдеров широкополосного доступа — ISP, «Уфанет» и ОБИТ. Выяснилось, что Роскомнадзор действительно снижает пропускную способность к ресурсу до 100–150 килобит в секунду.

Эксперты также обратили внимание, что замедление касается не только аудио-, видеоконтента и графических изображений, как ранее утверждал регулятор, но и технического домена abs.twimg.com, на котором размещены большие файлы js-bundles, необходимые для работы социальной сети. Речь идёт о специальном коде программы на Javascript, который используется один раз за сессию и периодически обновляется. Без него работа соцсети невозможна — пользователи не смогут листать ленту, ставить лайки или делать репосты.

Помимо этого, специалисты установили, что прокси-серверы не помогают пользователям обойти замедление Twitter при передаче информации в незашифрованном виде из-за используемых Роскомнадзором систем DPI. Они проводят исследования сетевых пакетов, позволяют их фильтровать и в итоге замедлять или блокировать доступ к отдельным ресурсам.

Авторы исследования всё же нашли возможный способ борьбы с действиями регулятора. Они обнаружили, что если TCP-сессия (а именно, соединение по протоколу TCP между браузером пользователя и сервером Twitter) остаётся неактивной примерно 10 минут, то замедление может прекратиться.

По мнению специалистов Censored Planet, ситуация с Twitter в России знаменует собой переход к более централизованной модели контроля, которая даёт «властям значительные полномочия по одностороннему наложению ограничений на интернет-сервисы». Роскомнадзор утверждал, что ограничения затронули половину мобильных и все стационарные устройства.

Роскомнадзор замедлил Twitter с 10 марта из-за неудаления 3168 постов с запрещённой информацией, в том числе призывами к суициду, порнографией и сведениями об использовании наркотиков. В случае отказа от выполнения требований регулятора соцсеть пообещали и вовсе заблокировать. Помимо этого, РКН составил на Twitter три протокола, по которым суд оштрафовал компанию на 8,9 млн рублей.