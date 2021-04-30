Роскомнадзор: Twitter до 15 мая должен удалить запрещенные данные

Роскомнадзор напомнил администрации социальной сети Twitter о необходимости до 15 мая привести свою деятельность в соответствие с законодательством РФ . Об этом в пятницу сообщается на сайте ведомства.

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"Руководство соцсети было вновь проинформировано о необходимости удалить всю запрещенную информацию в срок до 15 мая", - говорится в сообщении.

Twitter удалила 60% запрещенной в РФ информации, до 15 мая ей нужно удалить еще 1 тыс. материалов. "После принятия 10 марта 2021 года мер по замедлению на территории РФ трафика Twitter, администрация социальной сети удалила или заблокировала 60% материалов с запрещенной в России информацией - детской порнографией, пронаркотическим и суицидальным контентом. Доступными остаются свыше 1 тыс. противоправных материалов", - говорится в сообщении Роскомнадзора, где отмечено, что администрация соцсети выразила готовность удалить или заблокировать оставшийся противоправный контент.

Роскомнадзор и Twitter достигли договоренности о создании прямой линии связи между подразделениями ведомства и службой модерации соцсети "На встрече также была достигнута договоренность об организации прямой линии связи между подразделениями Роскомнадзора и службой модерации Twitter", - говорится в сообщении.