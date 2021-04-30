Учёные показали единственную беременную мумию

Журналисты также отмечают, что представленная мумия — единственный известный подобный образец. При этом с её помощью экспертам впервые удалось сделать рентгеновские изображения плода в мумии

Сообщается, что под тканью, в которую она была обёрнута, исследователи нашли 15 предметов. В том числе, что иронично, и несколько древних амулетов в виде мумии.