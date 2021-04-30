В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Учёные показали единственную беременную мумию

Ferra.ru
3 часа назад
В сети появилась информация о том, что учёные-археологи из Польши представили единственную известную египетскую мумию беременной женщины. Что интересно, ранее она считалась мужчиной.
Учёные показали единственную беременную мумию
Фото: Ferra.ruFerra.ru
По мнению специалистов, останки принадлежат египтянке с высоким социальным статусом. На момент смерти ей было от 20 до 30 лет, а жила она в период I веке н.э, сообщает BBC.
Та самая беременная египетская мумия
Журналисты также отмечают, что представленная мумия — единственный известный подобный образец. При этом с её помощью экспертам впервые удалось сделать рентгеновские изображения плода в мумии
Сообщается, что под тканью, в которую она была обёрнута, исследователи нашли 15 предметов. В том числе, что иронично, и несколько древних амулетов в виде мумии.
Наука и техника,Польша,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители