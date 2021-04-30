Коронавирус оказался взломщиком человеческого иммунитета

Вирус использует модификацию РНК, называемую N6-метиладенозином (m6A), которая заключается в присоединении метильной группы к аденозину, одному из элементов матричной РНК. Геном SARS-CoV-2 состоит из РНК, поэтому ему легко приспособить m6A для своих нужд. Человеческий фермент METTL3, осуществляющий модификацию, способен присоединить метильную группу в SARS-CoV-2.

Выяснилось, что модификация предотвращает выработку воспалительных молекул, известных как цитокины, запускающих, в свою очередь, реакцию иммунной системы. Активация METTL3 также привела к повышенной экспрессии провирусных генов, кодирующих белки, необходимые для репликации и выживания SARS-CoV-2, например, ACE2.

При блокировании METTL3 провоспалительная молекула, известная как RIG1, связывает вирусную РНК. Кроме того, продуцируется больше воспалительных цитокинов, а провирусные гены подавляются. В то же время у пациентов, умерших от цитокинового шторма, был низкий уровень METTL3. Это указывает на существование двух фаз инфекций: на первой стадии вирус нуждается в ферменте, чтобы избежать иммунного ответа, а на второй он уже подавляет METTL3.