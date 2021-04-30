Экипаж МКС изолировал отсек с утечкой воздуха

Экипаж Международной космической станции (МКС) до июля закрыл люк в отсек российского модуля «Звезда», в котором обнаружена утечка воздуха.

Отмечается, что промежуточная камера модуля будет изолирована до прибытия на станцию очередного грузового корабля «Прогресс МС-17».