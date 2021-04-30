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Экипаж МКС изолировал отсек с утечкой воздуха

RT на русскомиещё 2
54 минуты назад
Экипаж Международной космической станции (МКС) до июля закрыл люк в отсек российского модуля «Звезда», в котором обнаружена утечка воздуха.
Экипаж МКС изолировал отсек с утечкой воздуха
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
«Люк в промежуточную камеру закрыт», — цитирует РИА Новости космонавта Петра Дубова.
Отмечается, что промежуточная камера модуля будет изолирована до прибытия на станцию очередного грузового корабля «Прогресс МС-17».
Его запуск намечен на 30 июня.
4 апреля сообщалось, что российские космонавты на борту МКС обнаружили ещё три возможных места утечки воздуха в российском модуле и загерметизировали их.
Наука и техника,РИА Новости,
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