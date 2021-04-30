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Вертолет NASA не смог совершить испытательный полет на Марсе

ТК «Звезда»иещё 1
1 час назад
Вертолет Ingenuity не смог совершить запланированный на сегодня четвертый испытательный полет. Об этом сообщило NASA.
Вертолет NASA не смог совершить испытательный полет на Марсе
Фото: NASA JPL-Caltech GloballookpressNASA JPL-Caltech Globallookpress
Специалисты выясняют причину, по которой вертолет не оторвался от поверхности планеты.
«Марсианский вертолет не оторвался от поверхности в свой амбициозный четвертый испытательный полет, но специалисты изучают данные и вскоре повторим попытку», - сообщило NASA в Twitter.
Сроки нового полета не уточнили.
Ранее вертолет Ingenuity впервые в истории совершил управляемый полет в атмосфере другой планеты. Кадры с летательным аппаратом на Марсе, снятые ровером Perseverance, показало NASA во время прямой трансляции.
Наука и техника,NASA,
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