Вертолет NASA не смог совершить испытательный полет на Марсе

Вертолет Ingenuity не смог совершить запланированный на сегодня четвертый испытательный полет. Об этом сообщило NASA.
Фото: NASA JPL-Caltech GloballookpressNASA JPL-Caltech Globallookpress
Специалисты выясняют причину, по которой вертолет не оторвался от поверхности планеты.
«Марсианский вертолет не оторвался от поверхности в свой амбициозный четвертый испытательный полет, но специалисты изучают данные и вскоре повторим попытку», - сообщило NASA в Twitter.
Сроки нового полета не уточнили.
Ранее вертолет Ingenuity впервые в истории совершил управляемый полет в атмосфере другой планеты. Кадры с летательным аппаратом на Марсе, снятые ровером Perseverance, показало NASA во время прямой трансляции.