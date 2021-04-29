Ученые установили возраст Красного моря

Ученые-геофизики определили истинный возраст Красного моря. Как выяснилось, акватория вдвое древнее, чем считалось ранее. Соответствующая публикация появилась в журнале Nature Communications.

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Традиционная точка зрения подразумевала, что Красное море образовалось относительно недавно, как результат расхождения Африканской и Аравийской литосферных плит. Ученые даже допускали, что со временем море может превратиться в новый океан.

Однако саудовские исследователи из Научно-технологического университета имени короля Абдаллы (KAUST) вместе с коллегами из Германии и Исландии на основе детальных карт морского дна и гравитационных и сейсмических данных нашли реальные места выхода океанической земной коры на дне Красного моря.

"Существующие геологические модели Красного моря часто противоречат друг другу, в основном из-за ограниченности данных высокого разрешения и влияния наложенных слоев соли. <...> Мы решили начать все сначала, без предубеждений, и использовать данные о гравитации и землетрясениях, которые позволили нам увидеть кору сквозь солевые слои", – объяснил один из авторов исследования Фрукье ван дер Цван.

Выяснилось, что Красное море имеет простую геологическую структуру классического молодого океана с вулканами. Возраст образования, по мнению ученых, в действительности составляет около 13 миллионов лет.