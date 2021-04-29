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Apple предупредила о грядущем дефиците своих гаджетов

News.ru
24 минуты назад
Дефицит полупроводников, из-за которого возникли проблемы с поставками микросхем, достиг Apple. Гендиректор корпорации Тим Кук и её финансовый директор Лук Маэстри предупредили, что продажи «яблочных» устройств в третьем квартале текущего финансового года будут ограничены, передаёт Bloomberg.
Apple предупредила о грядущем дефиците гаджетов
Фото: ReutersReuters
По их словам, проблема больше всего повлияет на iPad и Mac. Эти продукты хорошо продавались во время локдаунов, но запас устройств пополнялся за счёт опустошения запасов компонентов. При этом в следующем отчётном периоде в Купертино могут недосчитаться $3-4 млрд.
Представители корпорации отметили, что проблемы коснутся чипов, которые производятся по старым технологическим процессам. Новые 5-нанометровые компоненты, такие как A14 и M1, будут в достаточном количестве, считают в Apple.
Накануне финансовый директор Sony Хироки Тотоки сообщил, что корпорация не надеется на решение проблем с поставками консолей PlayStation 5 в текущем финансовом году, который заканчивается 31 марта 2022 года. Дефицит консолей также возник из-за недостатка полупроводников.
Финансовый директор Microsoft Эми Худ также заявляла, что в компании не ждут разрешения дефицита на консоли нового поколения Xbox Series S|X в ближайшее время.
Наука и техника,Тим Кук,Microsoft,Apple,Bloomberg,
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