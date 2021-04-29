Впервые найдена древнеегипетская мумия беременной женщины

Неожиданное открытие совершили польские египтологи. При помощи компьютерной томографии они обследовали загадочную мумию, хранящуюся в Национальном музее Варшаве , и установили, что это первая в мире древнеегипетская мумия беременной женщины.

Фото: Warsaw Mummy Project Warsaw Mummy Project

Исследование опубликовано в журнале Journal of Archaeological Science, а коротко о нем рассказывает Nauka w Polsce. Речь идет о мумии, которая долгое время считалась мумией древнеегипетского священника по имени Гор-Джехути.

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Она была найдена в Фивах и датируется I веком до нашей эры. В 2016 году эксперты впервые провели компьютерное сканирование. Оно дало сенсационный результат - оказалось, что мумия, приписываемая священнику Гор-Джехути, на самом деле скрывает тело женщины.

"Мы уже собирались подвести итоги проекта и отправить публикацию в печать, - говорит доктор Маржена Ожарек-Шилке, антрополог и археолог, соавтор исследования. - Мой муж Станислав решил в последний раз взглянуть на рентгеновские снимки, и мы увидели в животе умершей женщины знакомую, как родителям троих детей, картину... маленькую ножку".

После этого работа над проектом была продолжена. Новые снимки мумии были сделаны при помощи новейшего томографа. При этом ученые использовали множество различных фильтров, так как мумия по-прежнему обернута многочисленными бинтами - сканер позволяет изучать, не дотрагиваясь до нее.

Многочасовое изучение полученных снимков позволило разглядеть весь плод. Оказалось, что женщина находилась примерно на 26-28 неделе беременности. Ранее науке не было известно ни одного подобного факта. Это первая в мире задокументированная "беременная" мумия.

"По неизвестным причинам плод не был извлечен из брюшной полости умершей во время мумификации, - говорит ведущий автор работы доктор Войцех Эйсмонд из Института средиземноморских и восточных культур Польской академии наук. - Вот почему эта мумия действительно особенная. Мы направляли запросы, но так и не смогли найти хоть один подобный случай. Это означает, что наша мумия - единственная признанная в мире мумия с плодом в утробе".

Ученые пока не могут объяснить, почему плод при мумификации не был извлечен. Возможно, бальзамировщики просто не смогли этого сделать. Не исключено также, что они пытались замаскировать беременность.

"Возможно, принятое ими решение было как-то связано с религиозными верованиями того периода и верой в возрождение в загробной жизни ", - размышляет доктор Эйсмонд.

Эксперты установили, что плод находится в положении эмбриона. Пол ребенка определить не удалось. Теперь ученые попытаются разгадать тайну смерти этой женщины. Возможно, причины удастся установить при помощи томографии. Впрочем, у исследователей уже имеется предположение, которое выглядит вполне достоверным.