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Вертолёт Ingenuity не смог в четвёртый раз взлететь на Марсе

News.ru
2 часа назад
Четвёртый по счёту полёт над поверхностью Марса не смог осуществить в четверг, 29 апреля, находящийся на Красной планете вертолёт Ingenuity. Об этом сообщается на странице Лаборатории реактивного движения (ЛРД) NASA в Twitter.
Вертолёт Ingenuity не смог взлететь на Марсе
Фото: mars.nasa.govmars.nasa.gov
Причины происшествия не указаны. Сообщается, что команда специалистов в настоящее время проводит оценку данных, чтобы в ближайшее время предпринять ещё одну попытку.
О том, что вертолёт Ingenuity впервые пролетел над поверхностью Марса, стало известно 19 апреля. Беспилотник сделал снимок поверхности планеты. Ingenuity поднялся на высоту около трёх метров и провёл на ней примерно 30 секунд.
Ранее изобретатель Илон Маск, планирующий в 2026 году отправить на Марс исследователей, заявил, что часть астронавтов может умереть, не долетев до планеты.
Наука и техника,Илон Маск,NASA,
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