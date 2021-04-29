Вертолёт Ingenuity не смог взлететь на Марсе

Причины происшествия не указаны. Сообщается, что команда специалистов в настоящее время проводит оценку данных, чтобы в ближайшее время предпринять ещё одну попытку.

О том, что вертолёт Ingenuity впервые пролетел над поверхностью Марса, стало известно 19 апреля. Беспилотник сделал снимок поверхности планеты. Ingenuity поднялся на высоту около трёх метров и провёл на ней примерно 30 секунд.