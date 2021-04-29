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Российские спутники будут предсказывать северные сияния

Вечерняя Москва
1 час назад
Российские спутники смогут проводить исследования, позволяющие предсказывать время и место появления северного сияния. Об этом сообщил начальник отделения «Российских космических систем» Алексей Ковалев.
Российские спутники будут предсказывать северные сияния
Фото: pixbay.compixbay.com
Он заметил, что уже появилась бортовая аппаратура, позволяющая регистрировать изменения радиационного и магнитного полей, в результате чего их возникновение можно прогнозировать и сводить к минимуму негативные последствия.
В будущем, по словам Ковалева, может появиться система аварийных предупреждений обо всех аномальных космических явлениях.
Так на спутнике «Арктика-М» 1, который отправился в космос 28 февраля 2021 года, уже установлен современный гелиогеофизический комплекс ГГАК-ВЭ.
— Магнитное поле защищает Землю от космической радиации, а его изменения влияют на аппаратуру навигации, связи, авионики, на работу электроэнергетики, эксплуатацию трубопроводов, аэромагнитную съемку, бурение скважин, на радиационную безопасность при авиаперелетах, а также приводят к серьезным биомедицинским последствиям для человека, — цитирует Ковалева РИА Новости.
Он привел в пример мощный взрыв на Солнце в 1989 году, который спровоцировал северное сияние, заметное в Техасе и на Кубе. Тем временем из-за магнитной бури произошла масштабная авария энергосистемы в канадском Квебеке, когда без света остались 6 миллионов человек.
Наука и техника,РИА Новости,
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