Российские спутники будут предсказывать северные сияния

Российские спутники смогут проводить исследования, позволяющие предсказывать время и место появления северного сияния. Об этом сообщил начальник отделения «Российских космических систем» Алексей Ковалев.

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Он заметил, что уже появилась бортовая аппаратура, позволяющая регистрировать изменения радиационного и магнитного полей, в результате чего их возникновение можно прогнозировать и сводить к минимуму негативные последствия.

В будущем, по словам Ковалева, может появиться система аварийных предупреждений обо всех аномальных космических явлениях.

Так на спутнике «Арктика-М» 1, который отправился в космос 28 февраля 2021 года, уже установлен современный гелиогеофизический комплекс ГГАК-ВЭ.

— Магнитное поле защищает Землю от космической радиации, а его изменения влияют на аппаратуру навигации, связи, авионики, на работу электроэнергетики, эксплуатацию трубопроводов, аэромагнитную съемку, бурение скважин, на радиационную безопасность при авиаперелетах, а также приводят к серьезным биомедицинским последствиям для человека, — цитирует Ковалева РИА Новости.