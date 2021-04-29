Китай запустил на орбиту модуль национальной станции

В четверг, 29 апреля, с космодрома «Вэньчан» на острове Хайнань стартовала ракета-носитель «Чанчжэн-5В» с основным модулем будущей китайской орбитальной станции.

Трансляцию запуска вело Центральное телевидение КНР

Основной модуль будущей станции, получивший название «Тяньхэ» имеет в длину 16,6 метра, а максимальный диаметр — 4,2 метра. На сегодняшний день это самый крупный из созданных в Китае космических аппаратов. В этом модуле планируется расположить центр контроля и управления, а также основное жилое пространство для экипажа. Также здесь смогут проводиться некоторые научные и технологические опыты.

Китайская орбитальная станция «Тяньгун» («Небесный дворец»), полностью подготовленная к работе, будет иметь Т-образную форму, её масса составит 66 тонн. По центру конструкции расположится основной отсек, к нему с двух сторон пристыкуют экспериментальные отсеки «Вэньтянь» и «Мэнтянь» весом более 20 тонн каждый. Их предполагается вывести на орбиту в 2022 году.

На станции одновременно смогут находиться три космонавта или шесть человек в течение 10 дней во время смены экипажа.

Ранее сообщалось, что Россия запустит свой аналог МКС к 2035 году.