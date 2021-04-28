Убийство коронавируса «за секунду» назвали хайпом учёных США

Ничего нового американские учёные из Техасского университета про убийство коронавируса не сказали. Скорее всего, они просто хотят получить дополнительное финансирование на свои исследования, поэтому рассказали о том, что коронавирус можно убить с помощью нагревания.

Исследователи предложили использовать этот способ в системах кондиционирования и очистки воздуха. Но, по сути, информация о том, что термическая обработка приводит к потере жизнеспособности у клеток и вирусов, не является чудом или открытием века.

Об этом в беседе с РИА Новости сообщил профессор Сколтеха Константин Северинов . Он уверен, что такой бум слова учёных из Техаса вызвали потому, что медики рассказали о своём «открытии» пиарщикам, а те решили его растиражировать.

Сейчас в силу общей нервозности < > учёные начинают делать всякие заявления, потому что это увеличивает их известность и шансы получить финансирование, — пояснил он.

Эксперт пошутил, что COVID можно убить и ядерным оружием или отправить его частицы в космос. Но наукой это не назовёшь, это делается для того, чтобы хайпануть, уверен он.