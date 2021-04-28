В работе сервисов Apple в США произошел сбой

На проблемы больше всего жалуются пользователи сервиса iTunes: 78% сообщивших о неполадках испытывают проблемы с загрузкой данных, еще 21% - со входом в свою учетную запись. Кроме того, американские пользователи пожаловались на работу сервиса App Store. Больше всего отчетов о неполадках связано с проблемами подключения к серверу (59%) и входом в учетную запись (34%).