NASA отправит зонд за пределы Солнечной системы

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Новый аппарат за 50 лет должен будет пройти путь в 120 астрономических единиц от Солнечной системы и выйти далеко за и ее пределы не теряя связи с Землей. Таким образом Interstellar Probe рассчитан на то, чтобы стать самым долговечным космическим аппаратом за историю.

В состав зонда войдут различные научные приборы. Среди них будут камеры, датчики пыли, магнитометр, а также счетчики космического излучения, анализаторы частиц и плазмы. Два радиоизотопных источника электроэнергии нового поколения будут обеспечивать питание машины.