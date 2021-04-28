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NASA начало разработку зонда для отправки за пределы Солнечной системы

ИА Regnum
39 минут назад
Американское аэрокосмическое агентство NASA разрабатывает новый зонд Interstellar Probe для изучения границ гелиосферы и пространства за ее пределами. Миссия запланирована на 2030-е годы, сообщается на сайте Европейского союза наук о Земле (EGU).
NASA отправит зонд за пределы Солнечной системы
Фото: EGUEGU
Новый аппарат за 50 лет должен будет пройти путь в 120 астрономических единиц от Солнечной системы и выйти далеко за и ее пределы не теряя связи с Землей. Таким образом Interstellar Probe рассчитан на то, чтобы стать самым долговечным космическим аппаратом за историю.
В состав зонда войдут различные научные приборы. Среди них будут камеры, датчики пыли, магнитометр, а также счетчики космического излучения, анализаторы частиц и плазмы. Два радиоизотопных источника электроэнергии нового поколения будут обеспечивать питание машины.
Как ранее сообщалоИА REGNUM, в январе 2020 года американские астрономы рассчитали, что первым космическим аппаратом, который достигнет ближайшей к Солнцу звезды Проксима Центавра, должен стать зонд «Вояджер-1». Для этого потребуется около 16 тысяч лет.
Наука и техника,NASA,ИА REGNUM,
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