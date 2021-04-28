В Перми создают робота для утилизации металла

Специалисты из Пермского политеха разрабатывают робота, который поможет утилизировать отходы металла без вреда для человека. Он позволит освободить от этой работы сварщиков и резчиков, которые до сих пор получают травмы и ожоги при ручном способе обработки металлоотходов, и будет управляться дистанционно, с пульта или смартфона.