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В Перми создают робота, который упростит утилизацию металла

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2 часа назад
Специалисты из Пермского политеха разрабатывают робота, который поможет утилизировать отходы металла без вреда для человека. Он позволит освободить от этой работы сварщиков и резчиков, которые до сих пор получают травмы и ожоги при ручном способе обработки металлоотходов, и будет управляться дистанционно, с пульта или смартфона.
В Перми создают робота для утилизации металла
Фото: iStock.comiStock.com
Устройство будет включать инновационный плазмотрон, движущуюся платформу, систему дистанционного управления, источник питания, охлаждающий блок и систему газоснабжения. Он сможет разрезать металлические конструкции любого размера и формы, что упростит их вывоз и утилизацию.
По словам разработчиков, робот сможет разрезать сплавы черных и цветных металлов толщиной до 10 см, а автоматизация ускорит процесс на 30-40%.
Ранее пермские ученые на основе водорослей и ферроцианида железа создали биосорбент, который защитит организм от радиации. Новое вещество особенно пригодится работникам атомной промышленности.
Наука и техника,Пермь,
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