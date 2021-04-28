Ученые измерили толщину нейтронной оболочки ядра свинца

Эксперименты, проведенные в Национальном ускорительном комплексе Томаса Джефферсона Министерства энергетики США , позволили ученым точно измерить толщину нейтронной оболочки ядра свинца. Открытие имеет большое значения для изучения строения нейтронных звезд. Статья опубликована в журнале Physical Review Letters.

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Ядро свинца состоит из 82 протонов и 126 нейтронов. Информация о том, как они распределены, необходима для понимания строения атомного ядра. Ранее было известно, что протоны находятся в сфере в середине ядра, а нейтроны образуют сферу с большим радиусом вокруг них. Теперь эксперименты на электронном ускорителе позволили ученым измерить толщину внешней нейтронной оболочки, равную 0,28 фемтометрам (10-15 м).

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Нейтроны трудно измерить, так как они не имеют электрического заряда и их нельзя наблюдать через электромагнитное взаимодействие. Однако можно использовать другую фундаментальную силу — слабое взаимодействие. В экспериментах точно управляемый пучок электронов врезался в тонкий лист криогенно охлажденного свинца. Электроны взаимодействовали с протонами и нейтронами свинца посредством электромагнитного или слабого взаимодействия. Электромагнитное взаимодействие происходит вне зависимости от спина электрона, а слабое зависит от него. Используя асимметрию в рассеянии, можно определить силу взаимодействия и объем, занимаемый нейтронами.

Ученые выяснили, что радиус, занимаемый протонами в ядре, составляет около 5,5 фемтометров, а нейтронов — 5,8 фм, то есть толщина нейтронной оболочки составляет около 0,28 фм. Это число чуть больше, чем предполагалось ранее, то есть плотность внутри ядра оказалась немного ниже, что имеет большое значения для понимания физики и размеров нейтронных звезд. Это актуально в связи с недавними наблюдениями столкновений нейтронных звезд, проведенными гравитационно-волновой обсерваторией LIGO.