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В Петербурге и Москве произошел сбой в работе «Билайн»

ТК «Звезда»иещё 3
14 минут назад
Около 14 часов 28 апреля жители Санкт-Петербурга сообщили о проблемах в работе сотового оператора «Билайн». Перебои со связью также наблюдаются и в Москве.
В Петербурге и Москве произошел сбой в работе «Билайн»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным сервиса Downdetector, около 45% пользователей столкнулись с перебоями работы мобильной связи. У 40% наблюдаются проблемы с доступом к мобильному интернету. Факт сбоя в работе подтвердили в пресс-службе сотового оператора.
Ранее, 24 апреля, произошел сбой в работе сервисов Facebook Messenger и Instagram. О проблемах сообщили пользователи из ряда стран.
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