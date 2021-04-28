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Россия запустит животных на Луну

Ura.Ru
28 минут назад
Госкорпорация «Роскосмос» заказала разработку специальной ракеты, чтобы отправить животных к Луне. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Россия запустит животных на Луну
Фото: ReutersReuters
«Анализ проблемных вопросов и перспектив использования космического комплекса нового поколения „Возврат-МКА-Л“», — поставил задачу «Роскосмос».
Комплекс оснастят возвращаемым аппаратом, который сможет доставлять к Луне животных и другие биологические объекты. Также аппарату придется проводить медико-биологические исследования по влиянию факторов межпланетного полета на живые организмы.
Сроки выполнения работ — до 15 ноября 2022 года. Еще через год после этого исполнитель должен будет определить проектный вид «Возврата-МКА-Л», уточняет телеканал 360. Когда космический корабль планируют запустить, не уточняется.
21 апреля глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о планах корпорации на ближайшее будущее. Одной из глобальных задач станет постройка национальной станции на орбите Земли, пишет агентство Nation news.
Наука и техника,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,Телеканал "360° Подмосковье",Россия,
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