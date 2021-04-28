Россия запустит животных на Луну

«Анализ проблемных вопросов и перспектив использования космического комплекса нового поколения „Возврат-МКА-Л“», — поставил задачу «Роскосмос».
Комплекс оснастят возвращаемым аппаратом, который сможет доставлять к Луне животных и другие биологические объекты. Также аппарату придется проводить медико-биологические исследования по влиянию факторов межпланетного полета на живые организмы.
Сроки выполнения работ — до 15 ноября 2022 года. Еще через год после этого исполнитель должен будет определить проектный вид «Возврата-МКА-Л», уточняет телеканал 360. Когда космический корабль планируют запустить, не уточняется.