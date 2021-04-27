Маск захотел сделать из жилых домов электростанции

Глава Tesla Илон Маск рассказал о новой стратегии по продаже солнечных батарей. Миллиардер хочет превратить жилые дома в распределённую электростанцию, которая будет создавать, хранить и отправлять электроэнергию в электросеть, передаёт TechCrunch.

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Для всех этих задач будут использоваться продукты компании. Маск сообщил, что компания начнёт продавать электроэнергию только вместе с продуктами для её хранения. Расширять бизнес планируется через привлечение коммунальных предприятий.

Это процветающее будущее как для Tesla, так и для коммунальных предприятий. Если этого не сделать, коммунальные предприятия не смогут обслуживать своих клиентов, — подчеркнул глава Tesla.

Такое заявление он сделал во время разговора с инвестором. Миллиардер напомнил о постоянном отключении электричества в Калифорнии летом 2020 года, а также недавние проблемы с сетью в Техасе. Он отметил, что надёжность энергосистем стала серьёзной проблемой.

Накануне компания убрала с сайта возможность купить солнечную батарею или аккумулятор Powerwall. Маск объяснил, что теперь «Powerwall будет взаимодействовать только между счётчиком коммунальных услуг и главной панелью выключателя дома, что обеспечивает сверхпростую установку и беспрепятственное резервное копирование всего дома во время отключения электроэнергии».