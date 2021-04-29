Японский астронавт Акихико Хосидэ принял командование МКС у американки Шэннон Уокер

Российский грузовой корабль "Прогресс МС-14", который находился на орбите рекордное время среди "Прогрессов", был сведен с орбиты и сгорел в атмосфере в ночь на четверг, 29 апреля, передает пресс-служба Роскосмоса. Как сообщается, этот космический корабль покинул околоземную орбиту и прекратил свое существование. "Несгоревшие в атмосфере Земли фрагменты корабля упали примерно в 03.42 мск на "кладбище космических кораблей" в несудоходном районе южной части Тихого океана", - отмечается в сообщении. В госкорпорации уточнили, что расчетный район падения несгоревших частей корабля расположен в несудоходной части Тихого океана, примерно в 3 150 км от Веллингтона и 7 390 км от города Сантьяго. Днем ранее "Прогресс МС-14" отстыковался от от модуля "Звезда" Международной космической станции (МКС). Как известно, в марте "Прогресс МС-14" побил рекорд по длительности полета для кораблей данного вида. К моменту затопления продолжительность его полета составила 369 суток. Предыдущий рекорд (337 суток) был у корабля "Прогресс М-17", который в 1993-1994 годах летал на орбите, в том числе в составе станции "Мир".