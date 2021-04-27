Илон Маск ожидает, что покорение Марса потребует жертв

"Очевидно, что многие умрут вначале. Добраться туда непросто, - сказал он. - Да, это не для каждого. Мы никого не заставляем туда отправляться, все на добровольной основе". Маск добавил, что, несмотря на явную опасность, желающих принять участие в полете больше, чем нужно.
"Это будет славное приключение и поразительный опыт, - продолжил предприниматель. - Да, можно умереть. Будет очень неудобно, и еда, вероятно, будет не очень хорошей, и прочие подобные вещи. Но если вас привлекает трудное и опасное, но славное приключение, то Марс - самое подходящее для него место".