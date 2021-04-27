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Илон Маск ожидает, что покорение Марса потребует жертв

ТАСС
14 минут назад
Покорение Марса потребует человеческих жертв, однако недостатка в добровольцах для такого опасного, но захватывающего приключения нет. Об этом заявил предприниматель, руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в интервью телекомпании CNN, фрагмент которого был опубликован в понедельник.
Илон Маск ожидает, что покорение Марса потребует жертв
Фото: © Tobias Schwarz/AFP Pool/AP© Tobias Schwarz/AFP Pool/AP
"Очевидно, что многие умрут вначале. Добраться туда непросто, - сказал он. - Да, это не для каждого. Мы никого не заставляем туда отправляться, все на добровольной основе". Маск добавил, что, несмотря на явную опасность, желающих принять участие в полете больше, чем нужно.
Глава SpaceX отметил, что, по его мнению, человечеству необходимо стать видом, обитающим на различных планетах, поскольку всегда будут угрозы существованию, проконтролировать которые полностью невозможно. "Например, может начаться третья мировая война", - предположил он.
"Это будет славное приключение и поразительный опыт, - продолжил предприниматель. - Да, можно умереть. Будет очень неудобно, и еда, вероятно, будет не очень хорошей, и прочие подобные вещи. Но если вас привлекает трудное и опасное, но славное приключение, то Марс - самое подходящее для него место".
Компания SpaceX разрабатывает космический корабль Starship, рассчитанный на 100 человек, для полетов на Марс. Отправить его к планете удастся до 2030 года, считает Маск.
Наука и техника,Илон Маск,SpaceX,
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