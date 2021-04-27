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Мексика признала «Спутник V» самой безопасной вакциной

ТК «Звезда»
11 минут назад
Правительство Мексики отметили безопасность вакцины «Спутник V». По последним данным российскую вакцину «Спутник V» признали самой безопасной из всех вакцин, которые используют в Мексике.
Мексика признала «Спутник V» самой безопасной вакциной
Фото: Carol Smiljan Keystone Press Agency Global Look PressCarol Smiljan Keystone Press Agency Global Look Press
В Мексике у российской вакцины «Спутник V» в семь раз меньше побочных эффектов, чем у вакцины Pfizer.
Ранее вакцина «Спутник V» была одобрена в Бразилии. Глава комитета Паулу Баррозу заявил, что российская вакцина безопасна.
Наука и техника,Мексика,
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