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Пользователи пожаловались на сбои в работе YouTube

Национальная Служба Новостей
1 час назад
Сбои в работе онлайн-видеохостинга YouTube зафиксированы 26 апреля по всему миру, сообщает портал Downdetector.
Пользователи пожаловались на сбои в работе YouTube
Фото: ReutersReuters
Сервис, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов, получил наибольшее количество жалоб от пользователей из России, США, Германии, Великобритании и Японии.
Основная масса проблем была связана с работа сайта YouTube (80%). Ещё 13% пользователей пожаловались на медленное воспроизведение видео, а 6% граждан не смогли войти в свой аккаунт.
В настоящее время Google восстановил работу YouTube.
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