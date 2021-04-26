Пользователи пожаловались на сбои в работе YouTube

Сбои в работе онлайн-видеохостинга YouTube зафиксированы 26 апреля по всему миру, сообщает портал Downdetector.

Сервис, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов, получил наибольшее количество жалоб от пользователей из России, США, Германии, Великобритании и Японии.

Основная масса проблем была связана с работа сайта YouTube (80%). Ещё 13% пользователей пожаловались на медленное воспроизведение видео, а 6% граждан не смогли войти в свой аккаунт.