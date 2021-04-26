Telegram разрешил приём платежей в любых чатах

В Telegram появилась функция по приёму платежей кредитными картами в любом чате. Об этом 26 апреля сообщили в блоге мессенджера.

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Продавцы могут принимать платежи кредитными картами с помощью восьми встроенных платежных систем в любом чате, включая группы и каналы. Для оплаты можно использовать любое приложение — в том числе Telegram для компьютеров. Покупатель также может оставить чаевые, чтобы поддержать любимого автора, кафе или магазин, — говорится в сообщении.

По словам разработчиков, Telegram не берёт комиссию, а также не хранит информацию о покупках — реквизиты отправляются напрямую платёжной системе, а адрес для доставки — продавцу.

Кроме того, Telegram представил новую функцию — отложенные голосовые чаты. Голосовые чаты теперь можно запланировать на определённое время. Это позволит участникам «подстроить свои планы и рассказать о событии друзьям». Создать отложенный голосовой чат могут только администраторы канала или группы.

Ранее стало известно, что пользователи WhatsApp смогут звонить друг другу не только со смартфонов, но и с персональных компьютеров. Об этом сообщила компания Facebook, которой принадлежит мессенджер. Все звонки, как заверили разработчики, будут защищены сквозным шифрованием, и администрация WhatsApp не сможет видеть или слышать их. Пока что с ПК можно будет совершать только индивидуальные звонки, но в будущем пользователям обещают предоставить возможность видеосвязи с компьютеров, а также групповые аудиозвонки.