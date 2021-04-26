В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Telegram разрешил приём платежей в любых чатах

News.ruиещё 9
1 час назад
В Telegram появилась функция по приёму платежей кредитными картами в любом чате. Об этом 26 апреля сообщили в блоге мессенджера.
Telegram разрешил приём платежей в любых чатах
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Продавцы могут принимать платежи кредитными картами с помощью восьми встроенных платежных систем в любом чате, включая группы и каналы. Для оплаты можно использовать любое приложение — в том числе Telegram для компьютеров. Покупатель также может оставить чаевые, чтобы поддержать любимого автора, кафе или магазин, — говорится в сообщении.
По словам разработчиков, Telegram не берёт комиссию, а также не хранит информацию о покупках — реквизиты отправляются напрямую платёжной системе, а адрес для доставки — продавцу.
Кроме того, Telegram представил новую функцию — отложенные голосовые чаты. Голосовые чаты теперь можно запланировать на определённое время. Это позволит участникам «подстроить свои планы и рассказать о событии друзьям». Создать отложенный голосовой чат могут только администраторы канала или группы.
Ранее стало известно, что пользователи WhatsApp смогут звонить друг другу не только со смартфонов, но и с персональных компьютеров. Об этом сообщила компания Facebook, которой принадлежит мессенджер. Все звонки, как заверили разработчики, будут защищены сквозным шифрованием, и администрация WhatsApp не сможет видеть или слышать их. Пока что с ПК можно будет совершать только индивидуальные звонки, но в будущем пользователям обещают предоставить возможность видеосвязи с компьютеров, а также групповые аудиозвонки.
Бесплатный сервис WhatsApp принадлежит компании Facebook, которая выкупила его за $19 млрд в 2014 году. В феврале 2020 года мессенджером пользовались 2 млрд человек. В январе 2021 года пользователи WhatsApp по всему миру сделали более 1,4 млрд голосовых и видеозвонков. Таким образом, был установлен мировой рекорд по числу вызовов за день.
Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители