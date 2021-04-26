Пользователи популярного мессенджера WhatsApp могут получить опцию автоматического удаления сообщений через 24 часа после их отправки. Об этом сообщает WABetaInfo.

Разработчики намерены дать возможность пользователям автоматически удалять сообщения, отправленные через WhatsApp, через 24 часа после того, как они были отосланы собеседникам. Функция будет доступна как в одиночных, так и в групповых чатах.

Ожидается, что эта опция появится в одном из будущих обновлений приложения.