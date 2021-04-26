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В WhatsApp появится новая функция для сообщений

Алиса Селезнёва
2 часа назад
Пользователи популярного мессенджера WhatsApp могут получить опцию автоматического удаления сообщений через 24 часа после их отправки. Об этом сообщает WABetaInfo.
Разработчики намерены дать возможность пользователям автоматически удалять сообщения, отправленные через WhatsApp, через 24 часа после того, как они были отосланы собеседникам. Функция будет доступна как в одиночных, так и в групповых чатах.
Ожидается, что эта опция появится в одном из будущих обновлений приложения.
Как сообщал «Рамблер», ранее в WhatsApp нашли уязвимости, из-за которых злоумышленники могут с легкостью деактивировать мессенджер на телефоне пользователя, а затем лишить его доступа к аккаунту.
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