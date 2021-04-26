NASA показало полет вертолета Ingenuity над поверхностью Марса

Вертолет вошел в историю космических полетов в прошлый понедельник, когда он поднялся над Марсом на 3,05 метра. Никогда прежде космический корабль не совершал управляемого полета на другой планете.

Фото: NASA NASA

Затем в четверг Ingenuity взлетел еще выше — на 5 метров — и впервые переместился боком.

Воскресный полет был самой смелой экскурсией Ingenuity на сегодняшний день.

Вертолет взлетел в 1:31 утра по восточному времени, или 12:33 по местному времени Марса, сообщает НАСА

Ingenuity поднялся до той же высоты, что и время полета в четверг, достигнув максимальной скорости полета 2 метра в секунду — около 8 километров в час. Затем вертолет пролетел 50 метров к северу — это почти половина длины футбольного поля.

«Сегодняшний полет был тем, что мы планировали, и все же он был потрясающим», — сказал в пресс-релизе Дэвид Лавери, руководитель программы проекта.

«Этим полетом мы демонстрируем критически важные возможности, которые позволят добавить воздушное измерение в будущие миссии на Марс».

Весь полет длился примерно 80 секунд.

«Третий полет — это большой шаг, на котором Ingenuity начнет ощущать свободу в небе», — написал Ховард Грип, главный пилот вертолета, в пятницу перед миссией.

Команда Ingenuity планирует довести вертолет до предела возможностей, даже если он потерпит крушение.

Изобретательность доказал, что воздушные исследования других планет возможны, но их миссия еще далека от завершения. Теперь НАСА хочет получить как можно больше данных, чтобы применить их в будущих космических вертолетах.

В ближайшие две недели диспетчеры Ingenuity планируют провести еще до двух полетов, как можно дальше и быстрее. В процессе они ожидают, что Ingenuity выйдет из строя.

«Мы действительно хотим довести количество полетов винтокрылой машины до предела, по-настоящему учиться и получать от этого информацию», — сказала на недавнем пресс-брифинге МиМи Аунг, менеджер проекта Ingenuity.

К пятому полету вертолет «вряд ли благополучно приземлится, потому что мы начнем заходить в неизведанные районы», — сказал Аунг на предполетном брифинге 9 апреля.

Увеличение скорости также бросит вызов механике вертолета и его навигационной системе.

«Если у нас все же будет плохая посадка, это будет концом миссии», — сказала Аунг. «Срок службы в значительной степени будет зависеть от того, насколько хорошо он приземлится».