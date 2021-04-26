Он сделал это заявление, посмеиваясь над тем, что его туристический полет рассматривается как "спасательное бегство для богатых". По словам Маска, в ходе миссии "вы можете умереть, будет неудобно и, вероятно, не будет хорошей еды". Он подчеркнул, в приглашении к полету на Марс должно быть указано, что "предстоит трудное и опасное путешествие, из которого вы можете не вернуться живым".
Илон Маск уверен, что первыми людьми на Марсе должны стать добровольцы, которых ждет "великолепное приключение".
Напомним, что в июне 2016 года глава SpaceX в интервью изданию The Washington Post сравнил планируемое начало колонизации Марса с освоением Северной Америки англичанами, рассказал о первых смертниках этой миссии и подтвердил свое намерение отправить к Марсу беспилотную миссию на космическом корабле Crew Dragon.