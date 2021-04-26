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Илон Маск рассказал о миссии смертников на Марс

Праймиещё 1
2 часа назад
Создатель SpaceX Илон Маск в интервью на этой неделе признал, что "некоторые люди рискуют умереть" в его туристической экспедиции на Марс. Об этом сообщило канадское агентство QMI.
Он сделал это заявление, посмеиваясь над тем, что его туристический полет рассматривается как "спасательное бегство для богатых". По словам Маска, в ходе миссии "вы можете умереть, будет неудобно и, вероятно, не будет хорошей еды". Он подчеркнул, в приглашении к полету на Марс должно быть указано, что "предстоит трудное и опасное путешествие, из которого вы можете не вернуться живым".
Илон Маск уверен, что первыми людьми на Марсе должны стать добровольцы, которых ждет "великолепное приключение".
Напомним, что в июне 2016 года глава SpaceX в интервью изданию The Washington Post сравнил планируемое начало колонизации Марса с освоением Северной Америки англичанами, рассказал о первых смертниках этой миссии и подтвердил свое намерение отправить к Марсу беспилотную миссию на космическом корабле Crew Dragon.
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